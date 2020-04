Oostenrijk wordt eerste land in Europa dat maatregelen afbouwt. De strategie: héél veel maskers WDw ADN

06 april 2020

12u37

De Oostenrijkse regering heeft maandag aangekondigd dat ze na het paasweekend de drastische maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus langzaam zal beginnen te versoepelen. Daarbij zet het land ook sterk in op mondmaskers.

Sinds 16 maart verloopt het openbaar leven in Oostenrijk op een laag pitje en daardoor was de verspreiding van het coronavirus duidelijk in te dammen.

Doel

Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) kondigde maandag als doel aan dat kleine winkels, alsook doe-het-zelf-zaken en tuincentra, hun deuren vanaf 14 april weer mogen openen, als ze strikte hygiënische normen toepassen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels, winkelcentra en kappers weer open moeten gaan. Hotels en restaurants zouden op zijn vroegst midden mei volgen.



De algemene lockdownmaatregelen in Oostenrijk - met beperkingen op het verlaten van de woonst - blijven gelden tot eind april, de scholen blijven tot midden mei dicht. Evenementen blijven nog zeker tot eind juni verboden, aldus Kurz.

De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de mogelijkheid sneller weer uit deze crisis te komen Kanselier Sebastian Kurz

Snel

De bondskanselier zei op een persconferentie dat Oostenrijk, aangezien het eerder had gehandeld dan de meeste landen, daardoor ook net de mogelijkheid had om winkels eerder te heropenen. “De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de mogelijkheid sneller weer uit deze crisis te komen", klonk het.

"In elk geval enkel wanneer wij verder allemaal consequent de maatregelen opvolgen en zo eendrachtig blijven, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan." Vooral met het oog op Pasen vroeg Kurz mensen om sociale contacten te vermijden en afstand te houden. Hij voegde eraan toe: ‘Blijf bij de mensen met wie je leeft’.

(Lees verder onder de foto)

Liefst iedereen gemaskerd

Bovendien wordt kortelings het dragen van een mondmasker niet alleen in supermarkten en apotheken verplicht. Oostenrijk introduceert verplichte mondkapjes in onder meer de kleine winkels die op 14 april weer opengaan en op het openbaar vervoer. Ook patrouillerende agenten moeten een mondmasker dragen. Het land vraagt werkgevers om hun werknemers ze ook te laten dragen op het werk. Een sjaal of das kan eventueel ook worden gebruikt in plaats van een mondkapje, voegde het kantoor van Kurz nog toe in een verklaring.

Kurz ziet eigenlijk het liefst dat iedereen in zijn land zo snel mogelijk mond- en neusbescherming draagt. De medische universiteit Wenen toonde zich eerder al enthousiast over die visie, maar andere deskundigen stellen dat de maskers slechts valse zekerheid bieden.

(Leers verder onder de foto)

Andere landen

Oostenrijk is een van de eerste Europese landen die in de strijd tegen het dodelijke virus zijn maatregelen al meteen na Pasen wil milderen. Ook in Denemarken heeft premier Mette Frederiksen intussen wel aangekondigd dat het land waarschijnlijk na Pasen weer wat minder op slot zal zitten. Ze heeft echter nog geen nauwkeurig plan gepresenteerd. In Tsjechië zijn er discussies omtrent kleine uitzonderingsregels voor de handel.

Langzame stijging

In Oostenrijk verloopt de stijging van het aantal besmettingen al dagenlang veel langzamer en het aantal patiënten in de intensieve zorg stagneert. Officieel waren er maandag om 8 uur 12.028 besmettingen, of 136 gevallen per 100.000 inwoners. De dagelijkse toename van het aantal infecties bedroeg ongeveer 2 procent, tegenover 20 procent midden maart. Bovendien steeg sinds zaterdag het aantal genezingen sneller dan het aantal nieuwe bevestigde gevallen.

