Oostenrijk wil opheldering over afluisterpraktijken door Duitse inlichtingendiensten: "De omvang was enorm" ADN

16 juni 2018

20u23

Bron: Belga 3 De Oostenrijkse regering wil van Duitsland een omvattende verklaring over onthullingen dat de Duitse federale inlichtingendiensten (BND) jarenlang systematisch de overheid en bedrijven in de Alpenrepubliek zouden afgeluisterd hebben.

"De omvang van de afluisterprakrijken was enorm", zei bondskanselier Sebastian Kurz vandaag. Bondspresident Alexander Van der Bellen verklaarde dat "spionage onder bevriende staten niet enkel ongewoon en ongewenst, maar ook onaanvaardbaar is". De vaststellingen over de BND-praktijken zijn in principe niet nieuw, maar de details zijn ronduit irriterend, verklaarden de politici.

De eerste vermoedens staken al in 2014 de kop op, zei Kurz. In 2016 had Duitsland wettelijk gereguleerd dat spionage onder vrienden moest worden gestaakt. Oostenrijk zou nu graag willen weten wie werd afgeluisterd en wanneer die controles werden beëindigd. En het moet zeker zijn "dat zij werden beëindigd". Als er gegevens werden opgeslagen, moeten die vernietigd worden, eiste hij. Als er nieuwe informatie werd ingewonnen, moet mogelijk het Openbaar Ministerie in Oostenrijk ingeschakeld worden.

De BND zou tussen 1999 en 2006 systematisch de telecommunicatie van centrale instellingen in Oostenrijk afgeluisterd hebben, berichtten vandaag het Oostenrijkse nieuwsmagazine profil en de krant Der Standard. Op basis van interne BND-bestanden werd duidelijk dat in die periode in totaal 2.000 telefoon-, fax- en mobiele verbindingen, naast e-mailadressen, het doelwit van de Duitse inlichtingendienst zijn geweest.