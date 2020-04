Oostenrijk wil iedereen in rusthuizen testen op coronavirus Belga

16 april 2020

13u34 0 Oostenrijk wil alle medewerkers en bewoners van rust- en verpleeghuizen laten testen op het nieuwe coronavirus. Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober (Groen) noemde het vandaag op een persconferentie in Wenen “het zwaartepunt” van de nieuwe teststrategie in zijn land.

Volgens Anschober heeft de maatregel betrekking op 130.000 mensen in ruim 900 instellingen. In Oostenrijk zijn tot dusver 157.000 coronatesten uitgevoerd.

Anschober verwees in zijn uitleg naar voorbeelden uit andere Europese landen, waar het nieuwe coronavirus zich vaak sterk verspreidt in rust- en verpleegcentra. De sterftegraad door het virus is er vaak hoog.

De nieuwe teststrategie houdt ook in dat Oostenrijk meer zal controleren bij arbeiders in de detailhandel. Tot dusver werden vooral mensen getest van wie vermoed werd dat ze het virus hadden opgelopen. Die groep wordt volgens de minister steeds kleiner.

Anschober zei tevreden te zijn met het aantal testen dat tot dusver is uitgevoerd. In verhouding met het inwonersaantal hebben maar enkele landen, waaronder Duitsland en Zwitserland, meer getest. "Maar we hebben duidelijk meer testen uitgevoerd dan Spanje, en een veelvoud van het aantal in Zweden, Groot-Brittannië en Frankrijk", onderstreepte hij.

Het aantal dagelijkse nieuwe infecties is inmiddels gering in Oostenrijk. De teller stond vanmorgen op 14.370 bevestigde gevallen. Ruim 8.000 mensen zijn ondertussen genezen.

Lees ook:

Vlaamse regering laat tot nader order geen bezoek toe in woonzorgcentra

Rusthuizen reageren vol onbegrip op beslissing om bezoek weer toe te laten: “Dit betekent meer doden” (+)