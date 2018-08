Oostenrijk wil hoofddoeken in kleuterscholen verbieden ADN

24 augustus 2018

15u55

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse regering wil meisjes op kleuterscholen verbieden een hoofddoek te dragen. Het verbod maakt deel uit van een akkoord over de kinderopvang, dat vertegenwoordigers van de regering en de Oostenrijkse deelstaten vandaag in een kleuterschool voorstelden.

Er komt ook een waardencatalogus voor kleuterscholen, en Wenen wil een halt toeroepen aan islamitische kleuterscholen. "Voor het eerst zullen met het hoofddoekverbod en de waardencatalogus ook duidelijke regels en kwaliteitsstandaarden voor kleuterscholen gelden, om te garanderen dat er vooral in islamitische kleuterscholen een einde komt aan mistoestanden", stelde bondskanselier Sebastian Kurz op Twitter.

Het akkoord tussen de bondsregering en de deelstaten regelt vooral de toekomstige financiering van de kinderopvang in Oostenrijk. De oppositie noemt het "onbeschaamd" dat een financieel akkoord gekoppeld is aan een hoofddoekverbod, en spreekt van chantage.



Op hoeveel kinderen het hoofddoekverbod van toepassing is, kon minister van Gezinnen Juliane Bogner-Strauß van de conservatieve regeringspartij ÖVP vandaag niet zeggen. "Er zijn geen betrouwbare cijfers", luidde het. Volgens Andrea Klambauer, die voor de liberale partij Neos in de deelstaatregering van Salzburg zit, waren er in haar deelstaat de voorbije jaren "maar een handvol gevallen, die allemaal konden opgelost worden door een eenmalig verduidelijkend gesprek".