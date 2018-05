Oostenrijk wil dat EU al in Afrika vluchtelingen tegenhoudt Sander van Mersbergen

27 mei 2018

09u24

Bron: AD.nl 3 De Europese grenspolitie Frontex moet zijn werkterrein uitbreiden naar Afrika, en daar actief de strijd met mensensmokkelaars aangaan. Dat zegt Sebastian Kurz, de piepjonge bondskanselier van Oostenrijk, in een interview met de Duitse krant Die Welt. Op die manier moet voorkomen worden dat Afrikaanse migranten überhaupt de oversteek wagen.

Daarvoor moet de grenswacht een duidelijk politiek mandaat krijgen, stelt Kurz. "Dat mandaat moet Frontex toestaan in derde landen, met toestemming van de lokale regering, actief te worden om het vieze bedrijfsmodel van mensensmokkelaars te beëindigen, en te voorkomen dat de smokkelboten überhaupt de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee maken", zegt Kurz tegen de Duitse krant.

Oostenrijk neemt in juli het voorzitterschap van de EU over van Bulgarije, en de verwachting is dat Kurz, die met zijn 31 jaar veruit de jongste regeringsleider in Europa is, dan steun gaat zoeken voor zijn plannen.

Extra geld

Overigens kondigde de Europese Commissie juist deze week aan dat er fors geïnvesteerd gaat worden in de gezamenlijke grenswacht. De dienst moet in 2027 tien keer zo veel medewerkers als nu (10.000 in plaats van 1.000). Het budget voor grensbewaking wordt verhoogd van ruim 12 naar liefst 33 miljard euro. Met het versterken van de buitengrens wil de EU het vrije verkeer van personen tussen de deelstaten onderling garanderen.

Kurz vindt dat de plannen van de Commissie niet snel genoeg gaan. "De doeldatum van 2027 is veel te laat. Het moet duidelijk sneller gaan, als we effectief illegale migratie willen voorkomen."