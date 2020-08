Oostenrijk wijst Russische diplomaat land uit LH

24 augustus 2020

12u41

Bron: Belga 0 Oostenrijk heeft maatregelen getroffen om een Russische diplomaat het land uit te wijzen. Daarmee reageert het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken op berichten dat de diplomaat wordt beschuldigd van economische spionage.

"De reden is dat zijn gedrag niet in lijn is met het Verdrag van Wenen", aldus een woordvoerder van het ministerie. Die verwijst daarmee naar het internationaal verdrag over diplomatieke rechten. Verdere details gaf de woordvoerder niet.

Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung kwamen de activiteiten van de diplomaat aan het licht nadat een Oostenrijker, die voor een technologiebedrijf werkt, had toegegeven voor de Rus te hebben gespioneerd. De Rus zou zijn inlichtingenofficier zijn geweest.



Twee maanden eerder was een gewezen Oostenrijkse kolonel nog tot drie jaar cel veroordeeld, omdat hij voor Rusland had gespioneerd in een andere zaak.

In tegenstelling tot andere Westerse landen, zocht Oostenrijk traditioneel nauwe betrekkingen met Rusland. Moskou levert grote hoeveelheden aardgas aan West-Europa via een pijpleidingsknooppunt nabij Wenen. In de Oostenrijkse hoofdstad is een groot aantal Russische diplomaten gestationeerd. Zij vertegenwoordigen hun land bij VN-organisaties en bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Noorwegen wees vorige week een Russische diplomaat uit die informatie zou hebben doorgespeeld naar Moskou, in ruil voor "niet onaanzienlijke bedragen" volgens rechtbankdocumenten. De Rus was een medewerker van de handelsafdeling van de Russische ambassade.