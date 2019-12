Oostenrijk voorkomt reeks aanslagen met kerst: verdachte wou toeslaan in verschillende Europese landen Simone van Zwienen

16 december 2019

21u23

Bron: AD.nl 262 Een 24-jarige man die meerdere aanslagen wilde plegen in Europa is opgepakt. Plannen voor de terroristische aanvallen beraamde hij vanuit een gevangenis in Oostenrijk. De politie heeft hem opgespoord en zijn twee vermeende medeplichtigen gearresteerd. Dat meldt de Duitse krant Zeit Online

Het drietal wordt ervan verdacht meerdere terroristische aanslagen in Europa te hebben gepland. Volgens Oostenrijkse media wilde de 24-jarige man, die een strafblad heeft voor lidmaatschap bij een terroristische organisatie en wordt beschouwd als geradicaliseerd, eerst uit de gevangenis ontsnappen en vervolgens een explosief af laten gaan op een kerstmarkt in Wenen. Daarna hadden nog meer dodelijke slachtoffers moeten vallen in Salzburg, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

De man is overgebracht naar een gevangenis met maximale beveiliging. Hij had blijkbaar regelmatig contact met de andere twee verdachten door een mobiele telefoon te gebruiken, hoewel een verbod op telefoons in gevangenissen ook van toepassing is in Oostenrijk.



De vermeende medeplichtigen, een 25-jarige en een 31-jarige man, zijn gearresteerd. Zij moesten de hoofdverdachte helpen ontsnappen uit de gevangenis. De 25-jarige man had een vals Roemeens paspoort gemaakt voor de 24-jarige. Het is onduidelijk of de twee mannen ook hadden moeten helpen bij de aanslagen.

De advocaten van de twee bevestigen de aantijgingen en geven ook toe dat hun cliënten contact hadden met de gedetineerde. Maar het waren volgens hen puur privégesprekken. De twee wisten niets van de aanvalsplannen. Volgens de advocaten is het bewijs van de uitbraak en de geplande reeks aanslagen afkomstig van een anonieme getuige.