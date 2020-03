Oostenrijk verlengt lockdown tot 13 april Belga

20 maart 2020

13u27 0 Oostenrijk gaat de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dijken, verlengen tot zeker 13 april. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz vrijdag gemeld.

De maatregelen, die maandag werden afgekondigd, zijn vergelijkbaar met die in België. Zo blijven de scholen, restaurants en bars dicht en is er een samenscholingsverbod. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten.

Vooral de regio Tirol is hard getroffen door het virus. De hele Oostenrijkse provincie Tirol en haar 750.000 inwoners zijn woensdagavond zelfs volledig in quarantaine geplaatst, en geïsoleerd van de rest van het land.

In Oostenrijk zijn zeker 2200 mensen besmet met het coronavirus. Er zijn zes mensen aan overleden.