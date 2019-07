Oostenrijk verbiedt als eerste Europees land glyfosaat ADN

02 juli 2019

20u45

Bron: Belga 0 Oostenrijk is het eerste Europese land om de onkruidverdelger glyfosaat te verbieden. Met de nieuwe wetgeving kan Oostenrijk op ramkoers komen met de Europese Unie (EU).

In Wenen sprak vandaag een meerderheid in het parlement zich uit voor een verbod op de onkruidverdelger van de Duitse chemie- en farmaceutische reus Bayer. Het initiatief voor een verbod kwam van de sociaaldemocratrische SPÖ, en kreeg steun van de rechtspopulistische FPÖ. De conservatieve ÖVP zei tijdens het parlementair debat dat het verbod een “slag in het gezicht is van de boeren die de verdelger gebruiken zoals het hoort”.

De Europese Unie stemde in 2017 ermee in dat het product nog vijf jaar in gebruik mocht zijn. Individuele lidstaten mogen enkel door de EU goedgekeurde goederen verbieden in welbepaalde omstandigheden, omdat dit de eengemaakte markt kan ondermijnen. De Europese Commissie heeft nu drie maanden om de Oostenrijkse wet aan te vechten.



In de Verenigde Staten heeft Bayer in eerste aanleg drie rechtszaken verloren over glyfosaat dat door zijn Amerikaanse dochter Monsanto wordt geproduceerd. Het product wordt met kanker in verband gebracht.