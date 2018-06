Oostenrijk sluit moskeeën en wijst imams uit om "politieke islam te bestrijden" SPS

08 juni 2018

09u07

Bron: Belga 2212 De Oostenrijkse conservatieve bondskanselier Sebastian Kurz kondigde vandaag aan dat zijn land verschillende door buitenlandse fondsen gefinancierde imams zal uitwijzen en zeven moskeeën zal sluiten. Daarmee wil hij de "politieke islam" bestrijden.

De beslissing, zo legde Kurz uit, houdt verband met een controversieel toneelstuk dat kinderen opvoerden in een van de grootste moskeeën van Wenen. Gekleed als soldaten speelden ze een belangrijke slag na uit de Ottomaanse geschiedenis. Volgens Kurz is er in zijn land geen plaats voor "parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering".

De foto's van de reconstructie van de Slag om Gallipoli werden eerder deze maand gepubliceerd door het linkse weekblad Falter. Ze veroorzaakten onrust bij alle politieke partijen. Op de afbeeldingen stonden jonge jongens in camouflagekledij, die in rijen opgesteld stonden. Ze brachten een militaire groet en zwaaiden met Turkse vlaggen.

De moskee wordt beheerd door de Turkse Islamitische Unie van Oostenrijk, die rechtstreeks verbonden is met rechtstreeks verbonden met het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken (Diyanet).

Kurz staat sinds afgelopen december aan het hoofd van een coalitie met zijn christendemocratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) en de rechts-populistische FPÖ (Vrijheidspartij van Oostenrijk).

