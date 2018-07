Oostenrijk schrapt Turks uit rijexamen Bob van Huët

21 juli 2018

16u36

Bron: AD.nl 0 Kandidaten van Turkse afkomst die hun rijbewijs willen halen in Oostenrijk kunnen het theoretische gedeelte straks niet meer in hun eigen taal doen.

Het Oostenrijkse ministerie van Transport heeft dit vandaag bekendgemaakt. Gezegd wordt dat het vanuit een kostenoogpunt gebeurt, maar ook vanuit een idee de integratie te bevorderen.



In Oostenrijk wonen ongeveer 360.000 mensen met een Turkse achtergrond, waarvan een derde ook nog de Turkse nationaliteit heeft. Van hen deden vorig jaar 3.631 mensen rijexamen. Volgens Norbert Hofer, de minister van verkeer die afkomstig is uit de extreemrechtse FPÖ, zal de maatregel vanaf volgend jaar ingaan, meldt het persbureau AFP.



"Elke taal bij het rijexamen kost de staat bedragen van vijf cijfers extra aan kosten en dat is niet te rechtvaardigen", aldus Hofer. Volgens hem is het ook niet eerlijk ten opzichte van andere nationaliteiten om Turkse kandidaten voordeel te geven. De examens worden voortaan aangeboden in het Duits, Engels en in het Kroatisch en Sloveens, twee talen van Oostenrijkse minderheden die vanuit historisch oogpunt specifieke rechten hebben in Oostenrijk.

Elke taal bij het rijexamen kost de staat bedragen van vijf cijfers extra aan kosten en dat is niet te rechtvaardigen Norbert Hofer

Aanmoediging

Volgens Hofer zal de maatregel eraan bijdragen om Turks-sprekenden 'aan te moedigen Duits te leren en Duitse examenvragen te beantwoorden'. In het verleden nam de FPÖ regelmatig de Turkse minderheid op de korrel als voorbeeld van een haperende integratie.



Coalitiepartner ÖVP, de partij van bondskanselier Sebastian Kurz steunt de maatregel. "Kennis van het Duits is een sleutel tot integratie", aldus een woordvoerder.



Vorig jaar werden in Oostenrijk 2.301 examens in het Engels afgenomen, 2.112 in het Kroatisch en 139 in het Sloveens.

LEES OOK: Oostenrijk sluit moskeeën en wijst imams uit om “politieke islam te bestrijden”