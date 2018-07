Oostenrijk overweegt registratie van vleesetende joden en moslims kv

20 juli 2018

00u25

Bron: Bild, Wolfsburger Allgemeine 6 Ophef in Oostenrijk. Daar wil de rechts-populistische Vrijheidspartij (FPÖ), die samen met de christen-democratische ÖVP de regering vormt, dat joden die koosjer vlees willen consumeren, zich daarvoor laten registreren. Dezelfde regel zal gelden voor moslims die halalvlees willen kopen.

“Er zal een soort van registratie moeten gebeuren”, zei Klaus Schneeberger, fractievoorzitter van de ÖVP, donderdag aan de Oostenrijkse televisiezender Ö1.

Het idee werd op tafel gelegd door minister van Dierenwelzijn en Asiel Gottfried Waldhäusl die het ritueel slachten van dieren wil inperken. Hij ontkent dat hij met de maatregelen joden en moslims viseert. “Het is op geen enkele manier een religieus debat! Integendeel, ik ben bekommerd om het dierenwelzijn”, reageerde de politicus aan het Duitse Bild.

Gerechtelijk besluit

Waldhäusl verwijst daarbij naar het besluit van een provinciaal gerechtshof in maart 2018 dat de voorschriften voor rituele slachting en de verkoop van ritueel geslacht vlees vastlegt. Bovendien is zijn beslissing gewoon een voortzetting van een decreet van de vorige minister van Landbouw Maurice Androsch (SPÖ) in 2017, beweert hij.

Onzin, zegt Androsch. "Waldhäusl wil lijsten aanleggen van mensen die ritueel geslacht vlees kopen. Mijn informatie aan de autoriteiten bepaalde enkel de regels waaraan mensen die zelf willen slachten moeten voldoen”, zei de sociaal-democraat woensdag in een reactie.

Het gaat deze mensen niet om het dierenwelzijn. De FPÖ demoniseert het ritueel slachten om minderheden te demoniseren. Ja, dat is antisemitisch. Oskar Deutsch, IKG

Jodenregister

De Israëlische Gemeenschap van Oostenrijk IKG werd deze maand per brief op de hoogte gebracht van het gerechtelijk besluit van maart 2018. Dat stelt dat enkel specifieke personen religieuze redenen kunnen aanhalen voor het ritueel slachten. Mensen kunnen hun lidmaatschap van religieuze gemeenschappen bewijzen aan de hand van lijsten of andere officiële documenten, luidde het in de brief.

Volgens de IKG betekent dit dat slachthuizen en verkopers van koosjer vlees voortaan lijsten van hun klanten moeten bijhouden. Dit doet dit denken aan een tijdperk waarvan ik dacht dat het nooit zou terugkomen, reageert IKG-voorzitter Oskar Deutsch, verwijzend naar het jodenregister ten tijde van het nationaal-socialisme. “Het gaat deze mensen niet om het dierenwelzijn. De FPÖ demoniseert het ritueel slachten om minderheden te demoniseren. Ja, dat is antisemitisch”, zegt hij aan Bild. Van een registratie van joden kan geen sprake zijn, aldus Deutsch.

Deze registratie doet denken aan het duisterste hoofdstuk uit onze geschiedenis. Ex-kanselier Christian Kern

Nationaal-socialisme

De voormalige Oostenrijkse kanselier en SPÖ-voorzitter Christian Kern trekt parallellen met het nationaal-socialisme van Adolf Hitler. “Deze registratie doet denken aan het duisterste hoofdstuk uit onze geschiedenis”, reageerde hij woensdag. Hij roept kanselier Sebastian Kurz, wiens Oostenrijkse Volkspartij ÖVP samen met de FPÖ in de coalitie zit, om een einde te maken zijn “aanhoudend zwijgen” over de continue aanvallen van de FPÖ op de basiswaarden van de republiek.

Ook in Duitsland reageert de joodse gemeenschap gechoqueerd. Charlotte Knobloch, ex-voorzitster van de Centrale Raad voor Joden in Duitsland noemt het plan “monsterlijk en walgelijk”. Gezien de Oostenrijkse historische achtergrond moeten hier “alle alarmklokken afgaan”, zegt ze.