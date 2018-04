Oostenrijk opent onderzoek naar blauwhelmen na dodelijk incident in Syrisch grensgebied IB

01 mei 2018

02u00

Bron: Belga 0 In Wenen heeft het openbaar ministerie een onderzoek geopend naar Oostenrijkse blauwhelmen die in 2012 op de Golanhoogvlakte negen Syrische agenten niet zouden hebben gewaarschuwd voor een dodelijke hinderlaag. Concreet zal in eerste instantie worden nagegaan onder welk strafbaar feit het incident zou kunnen vallen.

De bal ging aan het rollen nadat het Oostenrijkse weekblad Der Falter vrijdag een video had gepubliceerd, die gemaakt zou zijn door Oostenrijkse blauwhelmen in september 2012 op de Golanhoogvlakte, in het grensgebied tussen Israël en Syrië. Daar waren van 1974 tot 2013 Oostenrijkse troepen gestationeerd in het kader van een vredesoperatie van de Verenigde Naties (UNDOF).

Hinderlaag

Op de beelden - die werden doorgestuurd door een klokkenluider - is te zien hoe de soldaten Syrische smokkelaars opmerken die een hinderlaag opstellen. Een uur later komt er een witte pick-uptruck met leden van de Syrische geheime politie - die de Oostenrijkers kennen - langs de controlepost van de blauwhelmen. Die laten de auto passeren, zonder de mannen te waarschuwen, waarna later te zien hoe die worden beschoten. Alle negen de Syrische agenten kwamen om bij het voorval.

Na de publicatie van de beelden had ook de Oostenrijkse minister van Defensie Mario Kunasek (FPÖ) zaterdag al een "nauwgezet en volledig" onderzoek bevolen naar het incident. Tegen eind mei moet een rapport klaar zijn.

