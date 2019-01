Oostenrijk ontruimt volledig skigebied wegens lawinegevaar: al vijf doden, openbaar leven ontregeld IB TTR TVC

07 januari 2019

14u45

Bron: Belga, ANP 82 Wegens lawinegevaar wordt in Oostenrijk het hele skigebied van de Hochkar ontruimd. Het skigebied ligt circa 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen en iedereen moet er in de loop van vandaag vertrekken, zo hebben de autoriteiten bevolen. In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven.

In Salzburg ligt een tapijt van drie meter dik op 2.317 meter hoogte. De sneeuwopstapeling en het lawinegevaar maken het verkeer onmogelijk. In Stiermarken bleven vandaag de scholen dicht, omdat de kinderen toch niet op school konden geraken. Zo’n 2.000 mensen, onder wie vele toeristen zitten vast in dorpjes van de vallei Sölktal omdat er geen doorkomen meer aan is.

In het Hochkarmassief, in de deelstaat Niederösterreich, blijven de skicentra vandaag tot nader order gesloten. Ook verschillende wegen zijn niet toegankelijk in Oostenrijk. Op de website van de Oostenrijkse automobielvereniging OAMTC kunt u een overzicht vinden van alle afgesloten wegen.

Vijf doden

Twee wandelaars op sneeuwschoenen die sinds zaterdag in Oostenrijk werden vermist, zijn vandaag dood onder de sneeuw gevonden. De lichamen van de 23-jarige vrouw en haar 28-jarige partner lagen in de regio Tennengau, ten zuiden van Salzburg. Volgens jagers uit het gebied werd het paar bedolven onder een stuiflawine en in een greppel gegooid. De sneeuwhoogte in de regio is ongeveer 2 meter.

Een uitgebreide zoektocht naar twee ook sinds zaterdag vermiste toerskiërs halverwege de Hochkar en Wenen is onderbroken. “Vanwege de gevaarlijke situatie kunnen we een verdere inzet niet verantwoorden. Het laatste wat we willen, is een dode redder,’’ zei de leider van de reddingsbrigades.

Lees verder onder de video:

In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn gisteren twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Zij hadden allebei wel veiligheidsuitrusting bij, zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen, maar dat heeft dus niet mogen baten.

In Vorarlberg liet ook een Zwitserse snowboarder het leven. Hij miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Vier langlaufers zijn nog vermist.

Lees verder onder de foto:

Problemen door aanhoudende sneeuwval

De aanhoudende sneeuwval zorgt in Oostenrijk voor steeds meer problemen. Op sommige plaatsen is meer dan twee meter sneeuw gevallen op amper 72 uur tijd. De sneeuw kreeg bovendien geen tijd om zich vast te hechten aan de oudere sneeuw, en in combinatie met de regen halverwege december en de felle wind zorgt dat nu voor gevaarlijke situaties. Het lawinegevaar is in de meeste regio’s dan ook gestegen tot het een na hoogste niveau, meldt NoodweerBenelux.

Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen. Het skigebied Hochkar werd vandaag ontruimd. De autoriteiten raden iedereen aan om vandaag nog te vertrekken.

Door het steeds zwaarder wordende sneeuwdek breken takken af. Op sommige plekken was de stroom uitgevallen doordat er bomen op de elektriciteitsdraden waren gevallen en de lijnen waren bezweken door de sneeuw, zo meldde de Oostenrijkse ORF. Duizenden mensen zaten uren zonder stroom. Driehonderd treinreizigers zaten uren vast in de nachttrein tussen Graz en Zürich die door een kapotte bovenleiding niet verder kon.

Belangrijke verbindingswegen afgesloten

De Fernpass, een van de belangrijkste verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk, was gisterenochtend enige tijd afgesloten vanwege een lawine. De skigebieden Obertauern (Pongau/Lungau) en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) waren gisteren voor het verkeer afgesloten. In deze populaire plaats zaten 12.000 vakantiegangers vast. Zaterdag stonden terugkerende vakantiegangers uren in de file.

Het einde van de problemen is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het de komende dagen nog hard blijft sneeuwen. “De volgende dagen wordt er lokaal opnieuw meer dan één meter sneeuw verwacht langs de noordkant. Deze keer valt er ook in de Franse Alpen sneeuw, al blijven de hoeveelheden daar meer beperkt”, beaamt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

Een nieuwe sneeuwdump is immers onderweg vanaf het noorden. In Frankrijk wordt er tot 10 à 20 centimeter sneeuw voorspeld. De meeste neerslag wordt opnieuw verwacht in de Oostelijke-Alpen (Zwitserland en Oostenrijk) met daar lokaal één meter verse sneeuw. Ook het zuiden van Duitsland mag zich weer opmaken voor veel verse sneeuw.



Het lawinegevaar zal de komende dagen hoog blijven en mogelijk nog een niveau stijgen. “Het is dan ook aangeraden de lokale berichtgeving goed op te volgen”, aldus NoodweerBenelux.

Lees verder onder de foto:

Ook problemen in Duitsland

Ook in Duitsland zorgt het winterweer voor problemen. Vooral in het zuiden bij München had het treinverkeer gisteren veel last van de sneeuw. Op het vliegveld van de hoofdstad van Beieren werden vijftien vluchten geschrapt. Zaterdag had de luchthaven de grootste moeite de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. De luchthaven annuleerde toen 130 vluchten.



In Zuid-Duitsland, in Berchtesgadener Land, werd zaterdag een twintigjarige bergwandelaarster bedolven door een lawine. Hulp mocht niet meer baten.