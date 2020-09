Oostenrijk onderzoekt Turkse spionageactiviteiten binnen haar grenzen, Turkije ontkent

02 september 2020

Bron: AD, ANP 1 Oostenrijk doet onderzoek naar Turkse spionageactiviteiten binnen haar landsgrenzen. Het land heeft in elk geval één man aangehouden die heeft bekend dat hij voor Turkije heeft gespioneerd. Dat maakte de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken bekend.

De man heeft een bekentenis afgelegd waarin hij toegeeft dat hij is gerekruteerd door de Turkse geheime dienst om andere Turkse staatsburgers of Turkse Oostenrijkers te bespioneren en over hen te rapporteren bij de Turkse veiligheidsdiensten, vertelde minister Karl Nehammer. Hij voegde eraan toe dat justitie de man zal vervolgen voor spionage.

“Dit gaat over het uitoefenen van invloed door een vreemde mogendheid in Oostenrijk en dat wordt op geen enkele manier geaccepteerd’’, zei Nehammer dinsdag op een persconferentie.

Turkije doet de beschuldigingen af als ongefundeerd. Maar volgens een hoge veiligheidsfunctionaris zijn er duidelijke signalen die erop wijzen dat de lange arm van Ankara tot in Oostenrijk reikt. De nieuwe bevindingen zijn het resultaat van uitvoerig onderzoek na gewelddadige botsingen tussen Turkse en Koerdische groeperingen in Wenen in juni.

Meer dan 30 Oostenrijkse staatsburgers zijn tussen 2018 en 2020 vastgezet in Turkije nadat zij het land waren binnengekomen. Volgens Nehammer zijn er aanknopingspunten die erop wijzen dat de Turkse geheime diensten probeerden om hen te rekruteren.

Een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Oostenrijkse regering niet in staat is om “populistische retoriek in zijn anti-Turkije-obsessie voor zich te houden”. “Wij roepen de Oostenrijkse regering op om te stoppen met het najagen van een kunstmatige agenda met oppervlakkige binnenlandse politieke calculaties over Turkije en zich te gedragen als een serieuze staat.”