Oostenrijk oefent afweer van vluchtelingen "om een duidelijke boodschap de wereld in te sturen" JM

26 juni 2018

13u49

Bron: ANP 0 Honderden Oostenrijkse politieagenten en militairen hebben bij de grens met Slovenië het tegenhouden van vluchtelingen geoefend. Minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl van de rechtse FPÖ zei vandaag in Spielfeld tegen de media dat de actie bedoeld is om een duidelijke boodschap de wereld in te sturen.

Kickl is vastbesloten het nooit meer te laten gebeuren dat vreemdelingen ongecontroleerd het land binnenstromen, zoals in 2015. "Een staat die in het ergste geval zijn grenzen niet meer effectief kan bewaken, verliest zijn geloofwaardigheid". De oefening Pro Borders, waaraan 500 agenten en 220 soldaten met onder meer pantserwagens deelnamen, liet zien hoe moet worden opgetreden tegen een grote groep migranten die de grensovergang bestormt.

"Het gaat erom te tonen dat douane en grensbewaking functioneren. Niemand mag geloven dat het een kwestie is van wenken en doorlaten", aldus Kickl. Oostenrijk heeft heeft het recht en de plicht mensen die illegaal "of met slechte bedoelingen komen" te weigeren.

Speciale eenheid

Hoewel er momenteel vrijwel geen migranten arriveren, heeft hij met zijn collega van Defensie de speciale eenheid 'Puma' in het leven geroepen. Deze kan met honderden leden binnen 24 uur op een crisisplek zijn, in welke Oostenrijkse grensstreek dan ook. De manschappen zijn voor een deel al gerekruteerd, in de herfst moet het hele team paraat zijn.

De training, waarvoor gisteren al een generale repetitie was zonder pers, kwam Kickl op kritiek te staan uit zowel Slovenië, dat samenwerking wil, als eigen land. "Heeft hij zo weinig vertrouwen in de politie, dat hij een oefening laat oefenen?", vroeg een Oostenrijkse vakbondsfunctionaris zich af.