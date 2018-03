Oostenrijk noemt Russische betrokkenheid bij gifaanval op Skripal "niet bewezen" Redactie

29 maart 2018

17u20

Bron: dpa/belga 3 De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl volgt haar Europese collega's niet in de affaire rond de vergiftigde Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Verschillende lidstaten van de Europese Unie wezen Russische diplomaten de deur, omdat Groot-Brittannië Moskou verdenkt, maar dat is volgens Kneissl "niet bewezen".

De Skripals werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen in het Britse stadje Salisbury. Vader Sergej en dochter Joelia werden vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok, dat in Rusland gemaakt wordt. Groot-Brittannië verdenkt Moskou, maar het Kremlin ontkent. Meerdere Europese lidstaten, waaronder ook België, en de Verenigde Staten wachtten niet op een eventueel onderzoek of bekentenis en wezen uit solidariteit met de Britten tientallen Russische diplomaten de deur.

Oostenrijk deed dat niet. Het land stelt zich "neutraal" op, liet het enkele dagen geleden weten. Buitenlandminister Karin Kneissl, van de extreemrechtse FPÖ, gaf meer uitleg over die beslissing. "We hebben een incident, waarvoor we nog altijd op een verklaring wachten", zei Kneissl in Wenen. Volgens haar waren er "andere diplomatieke oplossingen" mogelijk om adequaat te reageren.

Wenen staat met die positie geïsoleerd in Europa. Bondskanselier Sebastian Kurz had eerder al laten vallen dat Oostenrijk "de communicatiekanalen met Rusland wil openhouden". "Oostenrijk is een neutraal land en beschouwt zichzelf als een brug tussen het Oosten en het Westen."

Kurz bracht eind februari een officieel bezoek aan Rusland, Kneissl gaat op 19 en 20 april richting Moskou voor een ontmoeting voor haar Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov.

Oostenrijk is sinds 1995 lid van de Europese Unie.