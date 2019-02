Oostenrijk moet anderhalf miljoen euro betalen voor geboortehuis Hitler ttr

06 februari 2019

13u01

Bron: belga 0 De Oostenrijkse staat moet volgens een vonnis van een regionale rechtbank in het noorden van het land ongeveer 1,5 miljoen euro betalen aan de voormalige eigenares van het geboortehuis van Adolf Hitler. Dat meldde de advocaat van de vrouw vandaag. In een tweede advies werd de waarde van het pand in de stad Braunau am Inn veel hoger geschat dan in het eerste.

Volgens het eerste advies moest de Oostenrijkse staat de onteigende eigenares 310.000 euro betalen voor het twee verdiepingen tellende woongebouw met garages en een aantal parkeerplaatsen. "Ze is opgelucht nu de juiste compensatie is vastgesteld", zei advocaat Gerhard Lebitsch over zijn 68-jarige cliënte. Hij meent dat de zaak nog niet is afgerond wel, maar nog alle instanties moet doorlopen.

Met de onteigening wil de staat voorkomen dat de geboorteplaats van de latere dictator een bedevaartsoord voor neonazi's kon worden. Adolf Hitler (1889-1945) bracht de eerste maanden van zijn leven door in een appartement van het huis.