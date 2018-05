Oostenrijk mobiliseert tegen toenemend aantal vluchtelingen op de Balkanroute ADN

30 mei 2018

Oostenrijk wil met zijn oostelijke buurlanden nieuwe migrantenstromen over de Balkanroute verhinderen. Daarover zijn minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ) het in een telefoongesprek met zijn collega's uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Servië en Slovenië eens geworden. Dat heeft hij vandaag in Wenen meegedeeld.

De ministers raakten het eens over een "operationeel en politiek stappenplan". Over concrete maatregelen wordt op 6 juni tijdens een bijeenkomst in Slovenië beslist.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) in Genève zijn de aantallen arriverende vluchtelingen in de regio deels flink gestegen. In Albanië en Montenegro zijn tegen eind mei al evenveel mensen aangekomen als in heel het vorig jaar samen, zei UNHCR-woordvoerder Charlie Yaxley. In Bosnië is 80 procent van de 5.000 vluchtelingen en migranten dit jaar in mei aangekomen. De meesten kwamen uit Syrië, Afghanistan en Pakistan. Velen zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging en hebben bescherming nodig.

Kickl benadrukte dat Oostenrijk de grenzen zal sluiten "opdat een crisis zoals in 2015-2016 zich niet meer herhaalt". De bestrijding van illegale migratie wordt een prioriteit voor Oostenrijk als het land op 1 juli het EU-voorzitterschap overneemt.