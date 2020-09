Oostenrijk meldt hoogste aantal coronabesmettingen sinds maart: “Tweede golf” JV ADN

13 september 2020

11u07

Bron: ANP/DPA 1 Het aantal besmettingen in Oostenrijk blijft de laatste tijd steeds stijgen. Het land rapporteerde zaterdag 869 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste dagelijkse aantal sinds eind maart. Donderdag was er ook al een recordaantal nieuwe besmettingen: 664. “Oostenrijk bevindt zich momenteel in een tweede golf”, verklaarde bondskanselier Sebastian Kurz zondag.

De helft van de bijna 870 nieuwe besmettingen is terug te brengen tot de hoofdstad Wenen. Een week geleden telde het Alpenland nog 300 tot 400 nieuwe gevallen per dag. Het aantal Covid-19-patiënten dat in het ziekenhuis wordt behandeld, ligt nog altijd ver onder de aantallen in het voorjaar, maar steeg binnen een week in Oostenrijk met ongeveer een derde. Zaterdag lagen 209 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 42 op de intensive care.

Snel

Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober zei zaterdag dat de cijfers “niet vergelijkbaar” zijn met die van de lente, aangezien er meer wordt getest dan ooit tevoren. De toenames zijn volgens hem echter wel “zorgwekkend”. “We bevinden ons aan het begin van een tweede golf”, aldus bondskanselier Kurz in een persbericht de volgende dag. Hij waarschuwt z’n landgenoten dat het land de kaap van 1.000 nieuwe gevallen per dag binnenkort zal overschrijden. Kurz roept op de anticoronamaatregelen rigoureus te volgen en de sociale contacten tot een minimum te beperken.

Verstrenging

Oostenrijk had vrijdag een verstrenging aangekondigd van de maatregelen, onder meer rond het dragen van mondmaskers en publieke bijeenkomsten. Mondkapjes zijn vanaf maandag bijvoorbeeld verplicht in alle winkels en openbare gebouwen. Tot nu was er enkel een verplichtingen in supermarkten en op het openbaar vervoer. Kurz zei al nieuwe maatregelen niet uit te sluiten, en hoopte dat een tweede lockdown niet nodig is. Deskundigen moeten volgende week nieuwe aanbevelingen voor maatregelen uitwerken.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie telt Oostenrijk zowat 33.000 gevallen en 750 dodelijke slachtoffers.

