Oostenrijk maakt weg vrij voor homohuwelijk EB

12u08

Bron: Reuters, DPA, ANP 0 ANP XTRA Partners van hetzelfde geslacht kunnen vanaf 2019 trouwen in Oostenrijk. Het Constitutioneel Hof in het land haalt een streep door wetgeving die het homohuwelijk in de weg staat.

Het hof boog zich op verzoek van twee vrouwen over een wet uit 2009, waarin is vastgelegd dat homostellen alleen geregistreerde partnerschappen mogen aangaan. Trouwen was niet toegestaan. Het onderscheid tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk kan echter niet worden gehandhaafd zonder dergelijke stellen te discrimineren, aldus het hof in een verklaring.

Oostenrijkse partners met hetzelfde geslacht kunnen door de uitspraak met ingang van 1 januari 2019 in het huwelijksbootje stappen. Belangenorganisatie Homosexuellen Initiative Wien (HOSI) reageerde verheugd op het besluit. "We zijn erg blij", zei HOSI-voorzitter Christian Högl.