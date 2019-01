Oostenrijk kreunt onder sneeuwval: lawinegevaar op hoogste niveau, tienduizenden mensen ingesloten door sneeuw TT ADN KG

14 januari 2019

13u49

Bron: Wetter.at, OE24.at, ANP 5 De sneeuwchaos in Oostenrijk houdt aan. Tienduizenden inwoners en toeristen zijn van de buitenwereld afgesneden. In onder meer de deelstaten Voralberg, Salzburg en Tirol geldt ook code 5 voor lawinegevaar, het allerhoogste niveau dat maar zelden voorkomt. Dit weekend vielen er al drie doden bij lawines in het Alpenland, een vierde is nog vermist. Door een ongeluk met een Flixbus zijn vandaag verder dertien gewonden gevallen.

Vandaag en morgen blijft het sneeuwen in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Pas later deze week zit er enige verbetering in het weerbeeld aan te komen. Heel wat belangrijke wegen en doorgangen zijn door de aanhoudende sneeuw en het lawinegevaar versperd. Daardoor blijven heel wat dorpen en skigebieden op zichzelf aangewezen. Zo is de Fernpas, een belangrijke doorgangsweg tussen Duitsland en Oostenrijk, tot nader order volledig dicht.



In totaal zijn in Oostenrijk zeker 180 wegen onbegaanbaar. Alleen al in Salzburg zijn sinds zondagavond 17.000 mensen afgesneden van de buitenwereld, meldt het Oostenrijkse persbureau APA. Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de 20 en 60 centimeter sneeuw gevallen. Voor vandaag wordt nog 30 tot 50 centimeter extra sneeuw verwacht. Heel wat scholen blijven gesloten.

Door een ongeluk met een Flixbus in de Oostenrijkse Alpen zijn vandaag dertien gewonden gevallen. De bus met circa dertig passagiers raakte tijdens hevige sneeuwbuien van de weg en kantelde bij de plaats Aich-Assach, ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van Salzburg. De bus was met Duitsers, Hongaren en Oostenrijkers aan boord onderweg van Salzburg naar Graz.

De reddingsdienst in Tirol roept de inwoners op zo weinig mogelijk buiten te komen om het gevaar op lawines te vermijden. Ook wordt inwoners aangeraden op het gelijkvloers te slapen en niet op een hogere verdieping onder het dak, dat mogelijk kan instorten door de immense sneeuwmassa. Voor wie aan de rand van een bos of bomenrij woont, bestaat ook het gevaar dat de bomen door het gewicht van de sneeuw omvallen.

In het Duitse Balderschwang werd een hotel door een lawine getroffen, maar volgens de politie vielen er geen gewonden. De gemeente is sinds zondag eveneens van de rest van de wereld afgesneden als gevolg van het verhoogde risico op lawines op de weg die naar het dorp gaat.

Risico op overstromingen

Na de regen en sneeuwval zijn in het zuiden van Duitsland intussen ook meerdere rivieren en beken buiten hun oevers getreden. In het midden en noorden van de deelstaat Beieren zijn stukken landbouwgrond ondergelopen. Maar verdere waakzaamheid is geboden in sommige woongebieden, aldus de politie.

Ook de inwoners van de deelstaat Baden-Württemberg moeten rekening houden met overstromingen. De autoriteiten melden dat het peil in een aantal waterlopen snel stijgt. De Neckar, een zijrivier van de Rijn, zou onder meer bij de stad Heidelberg buiten de oevers kunnen treden.

Ook in Zwitserland vrees voor lawines

Zwitserland is eveneens getroffen door het gure winterweer. In bepaalde gebieden geldt ook daar het hoogste alarmniveau voor lawines.



Voor vele huiseigenaars in de Alpenregio is het tot slot dus ook nerveus afwachten of hun daken het gewicht van zoveel sneeuw aankunnen.

Skipistes gesloten

Skiliefhebbers kunnen maar beter vooraf de websites van de verschillende skigebieden checken. In Oostenrijk zijn bijna de helft van de skipistes gesloten. In kleine skigebieden in Oostenrijk zoals Planneralm, Hochkar en de regio Loser-Altaussee staan de liften volledig stil. En ook in grotere ski-oorden zijn vele hellingen tot nader order onbereikbaar.



Dat is onder meer het geval in de skiregio Arlberg waar volgens de website van het gebied slechts 49 van de 306 pistekilometers toegankelijk zijn. In het gebied Sölden kan amper over 15 in plaats van 140 kilometer worden geskied. In Saalbach-Hinterglemm werken slechts enkele tientallen liften en zijn 62 van de 114 pistekilometers beschikbaar.

Hetzelfde verhaal in Duitsland, waar de overvloedige sneeuw het skiplezier eveneens zeer beperkt. Onder meer in Beieren bleven heel wat skiliften gesloten, zo ook op de bijna 3.000 meter hoge Zugspitze en in de gebieden Sudelfeld en Spitzingsee.



In andere skigebieden in de buurt van Garmisch-Partenkirchen kunnen skiërs zich alleen op de lager gelegen plaatsen op de latten uitleven, idem wat betreft Brauneck. In Oberstdorf en Kleinwalsertal waren maandag slechts 18 van de 48 liften operationeel. In Bodenmais en Sankt Englmar tot slot is de situatie al niet veel beter.

