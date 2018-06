Oostenrijk komende half jaar EU-voorzitter onder het motto "een Europa dat beschermt"

01 juli 2018

Oostenrijk is de komende zes maanden voorzitter van de EU. Het is de derde keer dat het in 1995 toegetreden land die positie bekleedt. Migratie en asiel zullen belangrijke thema's zijn.