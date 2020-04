Exclusief voor abonnees

Oostenrijk is weer (een beetje) open, maar het is er nog stil: “De regering heeft de mensen bang gemaakt”

Sterre Lindhout

15 april 2020

10u24

Bron: De Volkskrant

Na een maand bijna volledige lockdown mochten in Oostenrijk dinsdag de kleinere winkels weer open. Het is daarmee een van de eerste landen die een exitstrategie in de praktijk brengt. In Wenen kijken de inwoners nog de kat uit de boom – behalve bij de bouwmarkten.