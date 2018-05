Oostenrijk in shock na moord op 7-jarig meisje: doodgestoken en in container gedumpt TT

13 mei 2018

18u09

Het is de nachtmerrie van elke ouder: een Weens meisje van 7 jaar oud was vrijdag aan het spelen op de binnenplaats van het appartementsgebouw waar ze woonde, toen ze plots verdween. Niemand had iets gezien of gehoord. Tot huisvuilophalers gisteren haar lijkje terugvonden in een afvalcontainer van het gebouw.

Politie en parket in Oostenrijk tasten nog altijd in het duister wat er tussen vrijdagnamiddag en gisterenochtend is gebeurd. Huisvuilophalers zagen toen een voet uit een plastic tas steken. Al snel werd duidelijk dat het lijk aan een zevenjarig meisje toebehoorde dat de avond ervoor als vermist was opgegeven. Ze stierf aan een messteek in de hals. Het is niet duidelijk of ze ook seksueel misbruikt is.

Het meisje was vrijdag om 15 uur voor het laatst gezien op de binnenplaats van het appartementencomplex waar ze met haar moeder woonde. Maar plots was ze verdwenen, zonder dat iemand iets had gemerkt. Toen ze tegen middernacht nog steeds niet was teruggevonden, schakelde de familie de politie in.

Meteen werden het hele complex en de omgeving afgezet en zetten speurders de grote middelen in, echter zonder resultaat. Pas toen 's ochtends de vuilniswagen langskwam voor zijn wekelijkse ronde, werden de containers doorzocht. Een vuilnisophaler deed daarbij de gruwelijke ontdekking.

De politie startte een onderzoek op naar de dood van het meisje en er zal een lijkschouwing worden uitgevoerd. Verdachten zijn er momenteel nog niet.