Oostenrijk in de ban van ontvoering hoogbejaarde vrouw: werd ze het slachtoffer van een familievete?

23 januari 2019

Bron: Belga, AP, AD.nl 0 In Eisenstadt, in het oosten van Oostenrijk, is gisteren een vrouw van 88 jaar mogelijk op klaarlichte dag ontvoerd. De politie opende onmiddellijk een internationale klopjacht. Een dag later dook de bejaarde vrouw terug op bij haar dochter: gezond en wel.

De hoogbejaarde dame wandelde met haar verzorgster gisterenmiddag omstreeks 15.30 uur in de stad, toen twee zwarte limousines halt hielden. De vrouw werd gedwongen in te stappen, waarop de wagens in volle snelheid wegreden. Mogelijk hadden de wagens een buitenlandse nummerplaat.



Het slachtoffer was volgens lokale media de moeder van Stefan Ottrubay, vermogensbeheerder voor het steenrijke en adellijke Hongaars geslacht 'Esterhazy'. Er werd dan ook een grootschalige internationale zoektocht op poten gezet.

Familievete

Die zoekactie leverde niet meteen iets op totdat de oude vrouw vandaag in het huis van haar dochter in Tirol opdook. Dat bevestigt persagentschap AP (Associated Press). Wat er precies gebeurde en wie haar ontvoerders waren, moet nog blijken uit het onderzoek. Wel bericht de Oostenrijkse pers over een familievete die mogelijk aan de basis ligt van de ontvoering.

Geslacht ‘Esterhazy’

Stefan Ottrubay is de neef van de overleden Melinda Esterhazy. Zij was de weduwe van Paul Esterhazy, die stierf in 1989. Na zijn dood erfde ze het familiefortuin en erfgoed. De familie bezat ruim drie miljoen hectare grond, die ze onderbracht in stichtingen. Toen ze in 2002 met pensioen ging nam Ottrubay het beheer over. De totale omzet van de Esterhazy Foundation in 2017 bedroeg ongeveer 53 miljoen euro.

