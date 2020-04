Oostenrijk heft vanaf 1 mei uitgaansverbod op LH

Bron: Belga 6 Oostenrijk heft na een lockdown van zeven weken het grootste deel van de maatregelen op, nu de situatie rond het coronavirus in het land verbetert. Dat heeft minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober gemeld. De mensen mogen vanaf 1 mei hun huizen weer verlaten, zolang ze minstens een meter afstand houden van elkaar. In de loop van mei mogen alle winkels weer open, net als de kappers en de horeca. Eind mei is het de beurt aan de hotels.

"We kunnen de uitgaansbeperkingen laten varen, we moeten ze niet voortzetten", aldus de minister. Vanaf 1 mei moeten mensen die niet in hetzelfde huishouden leven nog minstens een meter afstand houden van elkaar. Het versoepelen van de maatregelen betekent echter niet dat de crisis voorbij is. "We kunnen nog steeds stop zeggen", aldus de minister, "om een tweede golf van coronabesmettingen te vermijden.”

Sinds midden maart mochten de Oostenrijkers hun woningen slechts voor essentiële verplaatsingen verlaten, al mochten ze ook wel gaan fietsen of wandelen. De uitgaansbeperkingen liepen tot eind april en worden dan ook op 30 april opgeheven.

Met vier aan tafel in restaurants

De beslissing komt er omdat de heropening van de doe-het-zelfzaken en kleinere winkels op 14 maart geen negatieve invloed heeft gehad op de positieve trend in het aantal coronabesmettingen, aldus Anschober.

Volgens het exitplan mogen alle winkels en dienstverleners zoals kappers de deuren weer openen. Midden mei mogen de cafés en restaurants volgen. In de restaurants mogen maximaal vier volwassenen per tafel zitten en tussen twee tafels moet minstens een meter afstand zijn. Een tafel reserveren wordt verplicht, en het personeel moet een mondmasker dragen.

Vanaf 29 mei mogen ook de hotels weer openen. Voorlopig blijven de Oostenrijkse grenzen wel nog gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer die weer opengaan. "We kunnen de grenzen voorlopig enkel gedeeltelijk openen voor landen waar het aantal besmettingen laag ligt en waar de situatie gelijkaardig is aan die in Oostenrijk", zegt minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.

Reproductiegetal gedaald tot 0,59

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus ligt al dagen onder de 100. "Dat was een zeer belangrijke mijlpaal", aldus Anschober. Het reproductiegetal, dat weergeeft hoeveel mensen een besmette persoon besmet, is gedaald tot 0,59. Ook zijn er nog veel bedden vrij op de corona-afdelingen in de ziekenhuizen.

