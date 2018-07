Oostenrijk heft beperkingen op 12-urenwerkdag op kv

05 juli 2018

17u33

Bron: Belga 0 De bedrijven in Oostenrijk zien een aantal beperkingen voor werkdagen van twaalf uur opgeheven. De rechtse coalitie in Oostenrijk heeft vandaag in het parlement een omstreden wetswijziging goedgekeurd.

Vorig weekend betoogden in Wenen nog zo'n 80.000 mensen tegen de nakende liberalisering van de arbeidsmarkt. De nieuwe regels zouden op 1 september ingaan. Maandag werd het treinverkeer als protest enkele uren stilgelegd.

Momenteel is een werkdag van twaalf uur enkel toegelaten in grote bedrijven in Oostenrijk, die hierover ook een akkoord moeten afsluiten met het personeel. Voor kleinere bedrijven moet de arbeidsgeneesheer zijn toestemming geven.

In de wetswijziging die vandaag werd goedgekeurd, vallen die voorwaarden weg. Werknemers zullen wel nog altijd, op individuele basis, kunnen weigeren om langer dan tien uur per dag te werken. Daarnaast geldt er ook Europese wetgeving die een gemiddelde van 48 uur per week over een periode van zeventien weken oplegt.

Arbeiders en bedienden, creatievelingen, IT-experts en kantoorpersoneel. Iedereen wil werken wanneer er veel werk is en in ruil een verlengd weekend nemen. Margarete Schramböck, minister van Economische zaken

De vakbonden en de oppositie hebben veel kritiek op de wetswijziging. Volgens hen zullen werknemers onder druk worden gezet om langer te werken, ondanks de optie om te weigeren. "Jullie zullen de geschiedenis ingaan omdat jullie mensen hebben bedrogen", verklaarde Christian Kern, partijleider van de sociaaldemocraten.

Maar volgens bevoegd minister van Economische zaken, Margarete Schramböck, weerspiegelt de nieuwe wet nu eenmaal de veranderende economie. "Arbeiders en bedienden, creatievelingen, IT-experts en kantoorpersoneel. Iedereen wil werken wanneer er veel werk is en in ruil een verlengd weekend nemen."