Oostenrijk gaat VN-migratieverdrag niet ondertekenen KVE

31 oktober 2018

09u36

Bron: Belga 0 Na de Verenigde Staten en Hongarije is nu ook Oostenrijk niet van plan het geplande VN-verdrag over migratie te ondertekenen. Dat verklaarden bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) en vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) vandaag voor een ministerbijeenkomst waar de beslissing genomen moet worden.

De rechtse Oostenrijkse regering vreest dat door het ‘Globaal Verdrag voor veilige, geordende en gereguleerde Migratie’ (GCM), dat in juli door alle VN-lidstaten buiten Amerika werd goedgekeurd, de grens tussen legale en illegale migratie zal vervagen.

De rechtse Hongaarse regering van Viktor Orban, liet in december weten het definitieve akkoord niet te zullen ondertekenen. Ook Polen overweegt hetzelfde te doen.

"We hebben besloten dat we niet zullen toetreden tot het verdrag", zei Kurz op de radio van de Oostenrijkse publieke omroep. Oostenrijk zal geen afgevaardigde sturen naar de ondertekeningsceremonie in Marokko, en zal zich volgend jaar onthouden bij de VN-stemming over het verdrag.

