Oostenrijk gaat toeristen niet op eigen houtje weer toelaten, uitbater après-ski bar in Ischgl slaat mea culpa IB ADN

27 april 2020

04u27

Bron: Belga 188 De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg zegt dat zijn land niet van plan is om op eigen houtje weer buitenlandse toeristen toe te laten. “We zullen met onze partnerlanden en in nauw contact met de Europese Commissie samen tot oplossingen komen, als een behoedzame start van het zomertoerisme weer mogelijk zou zijn”, zegt hij vandaag aan Bild.



Grensoverschrijdend toerisme zal slechts "voorzichtig en stapsgewijs weer mogelijk zijn", benadrukte de minister. Bovendien zouden enkel landen in aanmerking komen die in de strijd tegen het coronavirus "even ver staan als Oostenrijk en vergelijkbare lage besmettingsaantallen hebben".

Bilaterale overeenkomsten

Een kleine twee weken geleden zei minister van Toerisme Elisabeth Koestinger dat Oostenrijk overweegt om deze zomer toeristen uit Duitsland en andere landen toe te laten. Vorige zomer waren Duitse toeristen goed voor meer dan 30 procent van het totale aantal toeristen.



"De vrijheid om te reizen blijft de komende maanden beperkt. Maar als landen, zoals Duitsland, goed op schema liggen, is er een concrete mogelijkheid om tot bilaterale overeenkomsten te komen", zei Koestinger toen.

“Anders aangepakt”

De uitbater van de après-ski bar ‘Kitzloch’ in het Oostenrijkse Ischgl betreurt intussen dat hij zijn zaak bij de uitbraak van het coronavirus niet eerder gesloten heeft. “Achteraf gezien zouden we enkele zaken waarschijnlijk anders aangepakt hebben”, vertelde Bernhard Zangerl op de publieke omroep ORF.

We hebben ook gewoon de aanwijzingen van de experten opgevolgd. Wij hebben erop vertrouwd dat zij de juiste richtlijnen meegaven

Het skioord Ischgl en de omliggende regio van het Paznaundal in Tirol lijkt een van de broeihaarden van het coronavirus geweest te zijn in Europa en wordt gelinkt aan honderden besmettingen van Oostenrijkers en buitenlanders. Een personeelslid van ‘Kitzloch’ testte als eerste in Ischgl positief, waarna de bar de deuren moest sluiten. De regionale autoriteiten kregen echter zware kritiek, omdat ze voordien veel te lang getreuzeld zouden hebben om de skioorden te sluiten.

Volgens uitbater Zangerl treft zijn bar dus niet als enige schuld. “We hebben ook gewoon de aanwijzingen van de experten opgevolgd”, klinkt het. “Wij hebben erop vertrouwd dat zij de juiste richtlijnen meegaven. Voor de autoriteiten zou het natuurlijk toen wel wenselijker geweest zijn om knopen door te hakken met de info die nu geweten is.”

