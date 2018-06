Oostenrijk en Duitsland plegen overleg over toestroom aan migranten HR

20 juni 2018



Bron: Belga 1 De eerste minister van de Duitse deelstaat Beieren, Markus Söder, heeft vandaag een overleg met de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz. Ze bespreken hoe ze de stroom vluchtelingen aan hun gemeenschappelijke grens moeten aanpakken.

Beieren is de meest zuidelijk gelegen deelstaat van Duitsland en grenst aan Oostenrijk. Söder, lid van de christendemocratische, conservatieve partij CSU, zegt al lang dat er een ommekeer moet komen in het migratiebeleid van Duitsland. Het land moet volgens hem strenger worden en kansloze asielzoekers aan de grenzen terugsturen.

Oostenrijk wil als voorzitter van de Europese ministerraden vanaf juli volop inzetten op de bescherming van de Europese buitengrenzen. Volgens kanselier Kurz moet Europa de burgers tonen dat het in staat is om orde en stabiliteit te geven.

Volgens waarnemers zijn Kurz en Söder gelijkgestemden als het gaat over de migrantenproblematiek in Europa. De Oostenrijkse premier ontvangt woensdag de eerste minister van Beieren in Linz, na Wenen en Graz de derde stad van Oostenrijk. Beide politici wisselen er van gedachten over de migrantencrisis.

Merkel

De Europese lidstaten zijn hopeloos verdeeld over de spreiding van de vluchtelingen over de Europese Unie. Kurz wil strengere controles aan de Europese grenzen en ziet Oostenrijk vanaf juli als "bruggenbouwer" die de spanningen tussen oost en west en noord en zuid in Europa wil temperen.

De Duitse bondskanelier Angela Merkel (CDU) ligt dan weer onder vuur in haar eigen land. Zij wil op de komende Europese top, op 28 en 29 juni in Brussel, bilaterale akkoorden zoeken rond asiel en migratie. Haar minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer van zusterpartij CSU, heeft Merkel daarvoor twee weken de tijd gegeven. Komt er geen akkoord met Europese partners, wil hij starten met het terugsturen van migranten aan de grens.