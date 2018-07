Oostenrijk, Duitsland en Italië willen Middellandse Zee-route sluiten voor vluchtelingen KVE

05 juli 2018

17u05

Oostenrijk en Duitsland willen in de migratieproblematiek ondanks hun onenigheden samen met Italië de krachten bundelen om de Middellandse Zee-route voor vluchtelingen te sluiten.

"Het is van belang voor Italië, maar ook voor Oostenrijk en Duitsland als de migratiedruk via de mediterrane route afneemt", zei de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) vandaag na een gesprek met de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) in Wenen. Volgende week al zullen de ministers van Binnenlandse Zaken uit Duitsland, Oostenrijk en Italië in Innsbruck de verder te nemen stappen bespreken.

Seehofer maakte bovendien duidelijk dat het asielcompromis van CDU en CSU geen nadelen voor Oostenrijk zou hebben. "We zullen nu noch in de toekomst Oostenrijk verantwoordelijk maken voor vluchtelingen waarvoor ze niet bevoegd zijn", zei Seehofer. "Dat kan ik uitsluiten." In het Unionscompromis was er sprake van om bepaalde vluchtelingen uit Duitse transitcentra naar Oostenrijk terug te sturen.

Salvini wil dat "geen enkel persoon" nog per boot in Italië toekomt

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei vandaag dat het zijn doel is dat geen enkel persoon nog via een migrantenboot in Italië toekomt. "Het doel van minister Salvini, van papa Salvini, van de regering Conte is dat geen enkele vrouw, geen enkel kind nog op zo'n boot stapt", zei hij tijdens een persconferentie in Rome.

"Het doel is dat degenen die in Italië arriveren, per vliegtuig arriveren", vervolgde hij. "Gelukkig en vreemd genoeg bevindt er zich, sinds wij ons standpunt innamen, de laatste uren geen enkel schip van die pseudo-humanitaire organisaties nog in Libische wateren."

Salvini slaagde er recent in om het migratiethema op de Europese agenda te zetten door begin juni schepen van ngo's die migranten op zee redden de toegang tot Italiaanse havens te ontzeggen. Hij beschuldigt de ngo's ervan in de kaart te spelen van de mensensmokkelaars, iets wat de organisaties zelf hevig betwisten.