Oostenrijk bevestigt financiële link tussen extreemrechtse groep en schutter Christchurch LH

27 maart 2019

14u07

Bron: euronews, AD 0 De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft vandaag bevestigd dat er een financiële link is ontdekt tussen de Australische schutter die op 15 maart een bloedbad aanrichtte in twee moskeeën in Christchurch, en de extreemrechtse Identitaire Beweging.

Volgens bronnen aan persbureau Reuters werd begin 2018 een bedrag van 1.500 euro geschonken door iemand die dezelfde naam heeft als de schutter, die 50 mensen doodde in twee moskeeën in Christchurch.

Maandag werd een huiszoeking uitgevoerd bij Martin Sellner, de woordvoerder van de beweging. In een zelfgemaakte video verklaarde Sellner meteen dat hij niets te maken heeft met de verdachte en het bloedbad in Nieuw-Zeeland en dat hij de schenking pas recentelijk had ontdekt. Volgens Sellner wilde de 28-jarige Australiër de beweging schaden met zijn “buitengewoon hoge schenking”. “Hij wilde me erbij betrekken.” Het geschonken bedrag gaat naar een liefdadigheidsinstelling, zei Sellner nog.

De Identitaire Beweging keert zich onder andere tegen “ongecontroleerde massa-immigratie”. Ze pleit verder voor behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden van de westerse wereld.

Vorige week bevestigden de Oostenrijkse autoriteiten nog dat de Australische schutter in november 2018 naar Oostenrijk was gereisd. Op een van zijn wapens stond de naam van commandant Ernst Rüdiger von Starhemberg, die tijdens de tweede Turkse belegering in 1683 met succes de stad Wenen had verdedigd.