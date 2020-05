Oostenrijk betaalt Covid-19-premie van 1.000 euro per maand aan artiesten SVM

28 mei 2020

21u48

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse overheid gaat zelfstandige artiesten een Covid-19-premie van 1.000 euro per maand uitbetalen om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dat heeft de regering bekendgemaakt na druk uit de cultuursector.

De regering heeft een hulpfonds van 90 miljoen euro opgezet om de ongeveer 15.000 artiesten te helpen in de tweede helft van dit jaar. "We beseffen dat de disruptie van het cultuurleven langer zal duren dan een of twee maanden", verklaarde minister van Cultuur Werner Kogler op een persconferentie in Wenen. De aankondiging komt een dag nadat minister van Financiën Gernot Bluemel 25 miljoen euro vrijgemaakt had voor filmproducties die stopgezet werden tijdens de coronacrisis.

De Oostenrijkse coalitie van Groenen en Conservatieven heeft zich de afgelopen dagen gebogen over scenario's om het culturele leven in het land een steun in de rug te geven na de lockdown. Een groot aantal artiesten had geklaagd dat ze vergeten werden.

Ulrike Lunacek, de groene staatssecretaris voor Cultuur, stapte vorige week zelfs op onder de kritiek. Ze werd vervangen door Andrea Mayer, een van de topambtenaren bij het ministerie van Cultuur.