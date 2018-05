Oorlogsveteraan Robert (94) behaalt eindelijk zijn diploma middelbaar onderwijs bvb

30 mei 2018

15u56

Bron: The Washington Post 1 De Amerikaanse oorlogsveteraan Robert Lockard (94) heeft zijn langverwachte diploma van de middelbare school eindelijk in ontvangst kunnen nemen. Ondertussen is het al meer dan 75 jaar geleden dat hij zijn middelbare school vroegtijdig verliet. Afgelopen zaterdag was Robert aanwezig op de proclamatie in de Circleville High School, in de Amerikaanse staat Ohio, samen met de afstuderenden van dit jaar.

Lockard is een gedecoreerde oorlogsveteraan die beloond werd met drie Bronze Star Medals, een Amerikaanse oorlogsonderscheiding, en hij ontving ook de World War II Victory Medal, de Overwinningsmedaille van de Tweede Wereldoorlog.

Jeugd

Hij groeide op in een arm gezin in Pickaway County in Ohio. Op zijn zestiende was hij een veelbelovende student aan de Circleville High School, maar op dat moment was zijn vader erg ziek. In het gezin van vier was Lockard de enige die inkomsten had. ‘s Avonds werkte hij in een bioscoop, maar dat was enorm tijdrovend. Hij leverde dus vaak zijn huistaken niet in.

Lockard zou normaal in het afstudeerjaar van 1944 hebben gezeten, maar een leerkracht stak daar een stokje voor. Hij buisde hem, omdat zijn huistaken niet werden ingeleverd. Hij verliet op zijn zestiende dus vroegtijdig de school.

Leger

Hij wachtte tot hij oud genoeg was om het land te kunnen dienen. Op zijn achttiende werd hij opgeroepen en stak hij de oceaan over naar Europa.

Lockard was eerst in dienst van de United States Army Air Forces, de luchtmachtafdeling van de Verenigde Staten. Daarna is hij met het infanterie-eenheden, de militairen die te voet vechten, naar Normandië, het noorden van Frankrijk en Centraal-Europa getrokken. Daar kwam hij oog in oog te staan met de horror van de oorlog. "Het was zo erg", vertelt hij wanneer hij terugdenkt aan medesoldaten die gewond en gedood werden.

Wanneer hij terugkeerde, werkte hij kort als recruiter. Daarna ging hij naar de vakschool en werd hij een mecanicien.

Diploma

Ohio keurde in 2006 een wet goed die toestaat dat oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen, die vroegtijdig de school verlaten hebben om hun land te dienen tijdens de oorlog, steeds terug kunnen keren naar school om hun diploma alsnog te bemachtigen.

Enkele maanden geleden werd aan Lockard gevraagd om zijn levensverhaal te doen. Wanneer hij vertelde dat hij zijn middelbare school vroegtijdig had verlaten, werd hem de vraag gesteld of hij nog steeds graag zijn diploma zou krijgen. Daar twijfelde hij geen seconde aan.

De directeur van de Circleville High School, Chris Thornsley, ging meteen akkoord om het diploma uit de reiken aan de oorlogsveteraan die verondersteld werd af te studeren in 1944.

Proclamatie

Vorige zaterdag, de grote dag, doste Lockard zich uit met een toga en een afstudeerhoedje en nam hij plaats in de zaal samen met de 152 andere afstuderenden. Opmerkelijk detail: hij was de enige met een wandelstok.

Op het moment dat directeur Thornsley zijn naam afriep, kwam Lockard het podium op om zijn diploma in ontvangst te nemen. "Ik was heel zenuwachtig", vertelt Lockard. "Het was een emotioneel gebeuren." De hele zaal gaf hem een staande ovatie.

Terug thuis gaf hij het ingekaderde diploma een mooi plaatsje naast alle militaire en burgerlijke eretekens die hij gedurende vele jaren had verzameld. Vlakbij het diploma prijkt een foto van de proclamatie van zijn jongste kleinzoon twee jaar geleden.

"Ik kan ernaar blijven kijken", besluit Lockard. "Het voelt zo goed om eindelijk mijn diploma in handen te hebben."