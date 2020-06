Oorlogstactiek in Washington DC: onderzoek naar inzet Amerikaanse legerhelikopters om demonstranten uit elkaar te drijven TT

03 juni 2020

10u43

Bron: The Washington Post, Reuters, The Guardian 0 De Amerikaanse Nationale Garde zegt dat er een onderzoek komt naar het gebruik van zware legerhelikopters boven demonstranten in de straten van hoofdstad Washington DC. Op videobeelden is te zien hoe verschillende helikopters, waarvan een met het logo van het Rode Kruis op, laag boven de menigte vliegt om de demonstranten uit elkaar te drijven. Een tactiek van ‘show of force’ die normaal gezien enkel in oorlogssituaties wordt gebruikt.

De helikopters werden gisterennacht na het afkondigen van de avondklok in Washington DC ingezet in een poging groepen mensen uit elkaar te drijven. Videobeelden tonen niet alleen hoe de helikopters laag overvliegen, maar ook hoe ze stil blijven hangen boven een groep mensen. Volgens journalisten ter plaatse werden takken van de bomen afgerukt door de sterke wind en neerwaartse druk van de rotors die daarbij werd veroorzaakt. Demonstranten vluchten effectief uit elkaar door het oorverdovende gebrul.

De tactiek om met helikopters of vliegtuigen laag over een bepaald gebied te vliegen, wordt normaal gezien enkel in oorlogssituaties ingezet als een manier om met veel lawaai en tumult indruk te maken op de tegenstander of angst op te wekken bij de lokale bevolking, zodat die uit elkaar zou gaan. Ook is het, wanneer de toestellen met wapens uitgerust zijn, een waarschuwing waartoe het leger in staat is. Vooral in woestijngebieden in bijvoorbeeld Irak en Afghanistan werd de methode de afgelopen decennia ingezet, door het versterkende effect van het opstuivende zand.

“Misbruik van Rode Kruis-symbool is verboden”

Dat diezelfde tactiek nu in eigen land, tegen eigen burgers werd ingezet in stedelijk gebied, en dan nog met een helikopter die normaal gezien gebruikt wordt om hulp te bieden aan gewonden, kan op heel wat kritiek rekenen.

“Dit was een domme zet”, aldus Geoffrey Corn, voormalig legeradvocaat en professor aan het South Texas College of Law in Houston aan The Washington Post. “De symbolische betekenis van het Rode Kruis is alom gekend: het toont aan dat deze soldaten normaal ingezet worden in niet-gevechtsfuncties.”

Een andere professor aan de Southwestern Law School in Los Angeles zegt in dezelfde krant dat “misbruik van het Rode Kruis-symbool volgens de Eerste Conventie van Genève verboden is, zelfs in vredestijd”. Een reddingshelikopter inzetten als gevechtstactiek verzwakt het symbool dat het Rode Kruis normaal moet zijn, “een symbool van vertrouwen dat die helikopters toegang geeft tot die plaatsen waar hun inzet vereist is tijdens een gewapend conflict”.

Gevaarlijk

Volgens Kyleanne Hunter, voormalig piloot bij de Marine, zijn er bovendien zware risico’s verboden aan lage vluchten in stedelijke gebieden. Niet enkel voor de mensen op de grond, maar ook voor de piloten en bemanning. Wanneer er iets mis zou gaan, heeft de piloot veel minder uitwijkmogelijkheden dan in open lucht. Hunter zegt dat ze zelf tal van keren het manoeuvre uitvoerde in Irak en Afghanistan, bijvoorbeeld om autobestuurders op een snelweg aan te manen aan de kant te gaan voor een legerkonvooi.

De legerhelikopters die boven Washington vlogen, maken deel uit van de Nationale Garde. Die reservestrijdkrachten van het Amerikaanse leger hebben ondertussen 18.000 troepen ingezet in in totaal 29 staten en de hoofdstad.