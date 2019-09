Exclusief voor abonnees

Oorlogstaal zwelt aan na drone-aanvallen op Saudi-Arabië, maar aanval kan juist vrede brengen

Eigenlijk toont Iran dat onderhandelen voor iedereen de beste oplossing is

Guy VAN VLIERDEN

16 september 2019

17u09

Er hangt weer oorlog met Iran in de lucht, nu dat land de dader lijkt van de verwoestende aanval op twee olie-installaties in Saudi-Arabië. “Locked and loaded”, tweette Donald Trump — “onze wapens staan op scherp”. Maar er zijn ook goede redenen om te geloven dat de aanval juist een dooi inluidt.