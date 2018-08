Oorlogsbom ontmanteld: 18.500 Duitsers geëvacueerd SVM

26 augustus 2018

17u12

Bron: Belga 2 In de Duitse stad Ludwigshafen hebben ontmijners een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. 18.500 mensen moesten daarvoor zes uur lang hun huis verlaten.

Het springtuig van 500 kilogram was eerder deze week opgegraven tijdens bouwwerken. Wellicht gaat het om een Amerikaanse bom.

In Duitsland worden regelmatig bommen uit de Tweede Wereldoorlog bovengehaald. In september vorig jaar werd in Frankfurt een Britse bom met een lading van meer dan een ton bovengehaald.

Toen moesten 65.000 mensen geëvacueerd worden. Het ging toen om de grootste ontmijningsoperatie sinds 1945.