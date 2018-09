Oorlog in Syrië eiste al meer dan 360.000 doden, onder wie ruim 20.000 kinderen kg

13 september 2018

17u23

Bron: Belga 2 De oorlog in Syrië heeft sinds 2011 al meer dan 360.000 mensenlevens geëist. Dat blijkt uit een nieuwe balans die het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vandaag bekend heeft gemaakt.

Op 12 maart had de ngo het nog over meer dan 350.000 doden, onder wie ongeveer 20.000 kinderen, op zeven jaar tijd. Volgens de nieuwe balans zijn er 364.792 mensen omgekomen, onder wie 110.687 burgers en meer dan 64.000 jihadisten of extreme islamisten. De overige 190.000 dodelijke slachtoffers zijn militairen en strijders van militante rebellenbewegingen.



Het conflict ontstond zeven jaar geleden na de bloedige onderdrukking van vreedzaam protest voor democratie. Daarop grepen opposanten naar de wapens, waarna het conflict nog ingewikkelder werd met de inmenging van (groot)machten en buitenlandse bewegingen, net zoals jihadisten.