Oorlog in Syrië duurt bijna acht jaar: al zeker 500.000 mensen omgekomen Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten: ruim 20.000 kinderen en zo’n 12.000 vrouwen gestorven in de oorlog Daimy Van den Eede

29 november 2018

12u49

De Syrische burgeroorlog duurt nu al bijna acht jaar. Wat begon als een opstand van het volk in maart 2011, is uitgedraaid tot een van de grootste conflicten van de eeuw. De oorlog eiste al zeker 500.000 mensenlevens.

De protesten van de bevolking begonnen als uitloper van de Arabische Lente, waarbij er in heel wat landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten protesten uitbraken tegen de huidige regimes en de economische situatie van de betrokken landen.

De Syrische demonstranten eisten meer burgerrechten, politieke hervormingen en het aftreden van hun president, Bashar al-Assad. Die weigerde echter, en pakte het volk hard aan door zijn leger luchtaanvallen te laten uitvoeren en chemische wapens te doen gebruiken. Nog altijd komt er vanuit internationale hoek heel wat kritiek op het regime van president Assad.

Verschillende betrokkenen

Ondertussen zijn er heel wat groeperingen betrokken bij de oorlog. Onder meer de Libanese Hezbollah en het Russische, Iraanse en Irakese leger steunen de troepen van president Assad. De oppositie wordt gesteund door Israël, het Verenigd Koninkrijk, Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en heel wat internationale instanties als de Europese Unie en de NAVO.

In 2014 begon terreurgroepering Islamitische Staat (IS) bovendien met het rekruteren van militanten en het oprichten van een eigen kalifaat.

Slachtoffers

Door de onrustige en gevaarlijke situatie in hun thuisland, zijn heel wat Syriërs gevlucht naar Turkije en Europa. Volgens de Verenigde Naties is het aantal vluchtelingen opgelopen tot 5,6 miljoen. Ondertussen keren sommigen onder hen opnieuw terug naar Syrië.

De oorlog eiste zeker een half miljoen levens, waaronder veel vrouwen en kinderen. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van ruim 20.000 kinderen en zo’n 12.000 vrouwen die omgekomen zijn in de burgeroorlog.

Huidige situatie

Momenteel is de situatie in Syrië enigszins stabiel. De provincie Idlib is een van de laatste bolwerken van de rebellen. Die provincie wil de Syrische regering heroveren, waarvoor ze de hulp krijgen van Rusland en Iran.