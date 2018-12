Oorlog in Jemen eiste al 70.000 slachtoffers, waaronder 9.200 kinderen mvdb

10 december 2018

12u56

Bron: Belga 0 Meer dan 70.000 mensen zijn gedood of gewond geraakt bij de oorlog in Jemen, onder wie ruim 9.200 kinderen. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag tijdens de vredesbesprekingen in Zweden.

Het werkelijke aantal slachtoffers van het conflict in Jemen ligt waarschijnlijk nog een pak hoger dan 70.000, omdat de telling tussen maart 2015 en oktober van dit jaar alleen ziekenhuiscijfers bevat, zegt de WHO. In die periode meldden gezondheidsinstellingen bijna 10.000 doden en ongeveer 60.200 gewonden. Er waren 849 kinderen die het leven lieten, en tien keer zoveel raakten gewond. Door ziekte en ondervoeding stierven in de afgelopen drie jaar minstens 85.000 kinderen, maakte de Verenigde Naties vorige maand bekend .



Sinds donderdag onderhandelen vertegenwoordigers van Jemens internationaal erkende regering en de Houthi-rebellen in Rimbo bij Stockholm. Met de gesprekken proberen de VN om een eind te maken aan de vier jaar durende burgeroorlog die het land naar de rand van de hongersnood heeft geduwd.



De speciale afgezant van de VN voor Jemen zou tijdens de vredesgesprekken volgens AFP hebben voorgesteld dat de internationale coalitie onder leiding van het soennitische Saudi-Arabië haar aanvallen op de havenstad Hodeida stopt en dat de Houthi-rebellen (gesteund door het sjiitische Iraanse regime, de aartsvijanden van Saudi-Arabië, red.) zich in ruil daarvoor terugtrekken uit de stad. Hodeida, langswaar het gros van de humanitaire hulp aan Jemen binnenkomt, zou dan onder de gezamenlijke controle van de regering en de Houthi-rebellen worden geplaatst, onder toezicht van de VN.