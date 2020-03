Oordeel met verstrekkende gevolgen: Franse rechtbank beschouwt Uber-chauffeur als werknemer kv

04 maart 2020

21u07

Bron: Belga 0 Het Franse Hof van Cassatie, het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, heeft een voormalige Uber-chauffeur gekwalificeerd als werknemer, en niet als zelfstandige. Het vonnis heeft verstrekkende gevolgen voor het bedrijf.

Het Hof verwierp vandaag het cassatieberoep van Uber en bevestigde zo een eerdere uitspraak in beroep in een zaak aangespannen door een voormalige Uber-chauffeur. Die rechtbank oordeelde dat de voormalige chauffeur van de taxi-app moet worden beschouwd als werknemer, en niet als zelfstandige. De werkrelatie tussen de chauffeur en het Uber-platform moet wettelijk als een arbeidscontract worden beschouwd, bevestigde Cassatie.

In een reactie stelt het bedrijf dat de uitspraak van Cassatie niet weerspiegelt waarom chauffeurs kiezen om de Uber-app te gebruiken, met name "zelfstandigheid en flexibiliteit".



Maar de uitspraak in cassatie dreigt wel gevolgen te hebben voor het bedrijf. Niet alleen voor de man individueel, die achterstallig loon en een verbrekingsvergoeding kan vorderen, maar voor alle mensen die onder een deelplatform tewerkgesteld zijn, meent zijn advocaat Fabien Masson. "Het is een primeur en gaat alle gelijkaardige platformen die zich inspireren op het Uber-model aan". Dergelijke bedrijven riskeren in de toekomst gebonden te zijn aan het Franse arbeidsrecht, dat voorziet in een minimumloon en het betalen van sociale bijdragen.

Tegen Uber lopen in Frankrijk zo'n 150 rechtszaken van chauffeurs die vinden dat ze recht hebben op een volwaardig arbeidscontract.