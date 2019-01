Oom en tante Ivana Smit blikken terug op dood model: “Wraakgevoelens worden groter” Gerechtigheid Ton Voermans

02 januari 2019

14u59

Bron: AD 0 Voor de familie van Ivana Smit was 2018 het jaar van de zoektocht naar de waarheid. Oom Fred en tante Loes vertellen over het ergste jaar uit hun leven. “Wat is dat voor god die dit toestaat?”

De kerstboom ziet er hetzelfde uit als vorig jaar, toen de familie Smit zich opmaakte voor een extra feestelijke december. Ivana, die twee maanden eerder was verhuisd naar Kuala Lumpur, zou thuis­komen. De eerste pakjes voor het 18-jarige fotomodel lagen al onder de boom. En toen, op 7 december, kwam dat telefoontje. “Kerstmis was Ivana’s favoriete tijd van het jaar”, vertelt Fred Agenjo, de oom van Ivana. “Maar van een feestelijke stemming is geen sprake. En ik betwijfel of die ooit terugkomt. Die kerstboom staat er voor haar nagedachtenis.”

