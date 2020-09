Exclusief voor abonnees

Ook zonder après-ski mogen wintersporters van skivakantie dromen: dit zijn de coronaregels per Alpenland

Karen Van Eyken

25 september 2020

17u19

Skiplezier ja dat wel, maar zonder après-ski. Zo luidt het devies voor wintersporters in Oostenrijk. En ook in de andere Alpenlanden krijgen de coronamaatregelen voor een veilige skivakantie stilaan vorm. Mogen wintersporters dan toch stilaan beginnen dromen? Hoe zien de regels er uit per land? En wat als mijn skigebied rood kleurt? Wij zetten alles op een rij.