Ook woordvoerder van IS gedood bij nieuwe aanval, zegt Koerdische militie

Redactie

27 oktober 2019

19u53

Bron: Belga

Aboe Hassan al-Mouhajir, de woordvoerder van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), is vandaag gedood bij een nieuwe actie in het noorden van Syrië. Dat zegt de Koerdische leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).