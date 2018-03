Ook VS verdenken Rusland van vergiftigen Russische ex-spion en zijn dochter IB

13 maart 2018

01u31

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten scharen zich achter de Britse autoriteiten om Rusland voorlopig verantwoordelijk te houden voor het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter. Dat laat minister Rex Tillerson vandaag weten.

In een verklaring geeft Tillerson aan dat Rusland "vermoedelijk verantwoordelijk" is voor de aanslag op Sergej (66) en Yulia Skripal (33) in Zuid-Engeland vorige week zondag. Volgens de minister moeten zowel degenen die de aanslag hebben gepleegd als degenen die de opdracht hebben gegeven "serieuze consequenties" tegemoet zien.

"Circus"

De Britse premier Theresa May acht het zeer waarschijnlijk dat Rusland achter de aanslag zit en heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de beschuldigingen over het gif "een circus''.