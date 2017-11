Ook vrouw van schutter schooltje Californië dood

AFP De schietpartij vond plaats in het plaatsje Rancho Tehama.

De schietpartij van vandaag in het noorden van de Amerikaanse staat Californië heeft een zesde dodelijk slachtoffer geëist. De onderzoekers maakten woensdag volgens Amerikaanse media bekend dat in de echtelijke woning een lijk is gevonden. Dat kan van de vrouw van de veronderstelde schutter zijn.