Ook vroeger al zeker vier Belgische vrouwen ontsnapt uit IS-gevangenenkampen SSL/GVV/TTR

16 oktober 2019

20u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook vóór het Turkse offensief in het noorden van Syrië zijn er al Belgische IS-vrouwen uit gevangenenkampen ontsnapt. Minstens vier en mogelijk vijf, aldus het OCAD, waardoor ons totaal aan spoorloze terroristen dus al op tien zou kunnen staan.

Vorig weekend raakte bekend dat de Turkse invasie en de chaos die daaruit is voortgevloeid, drie Belgische vrouwen en zes kinderen heeft doen ontsnappen uit het IS-gevangenenkamp van Ain Issa in Syrië. En vandaag moest OCAD-directeur Paul Van Tigchelt in het parlement bekennen dat er ook twee Belgische mannen uit de handen van de Koerden weggeraakt zijn.

Wat hij niet uitdrukkelijk zei, maar wat wel in de nota staat die hij de commissieleden heeft bezorgd, is dat er eerder ook al Belgische ‘foreign terrorist fighters’ uit de Koerdische gevangenenkampen zijn ontsnapt. Het gaat om zeker vier vrouwen en mogelijk vijf. Over hun identiteit of de manier waarop ze weggeraakt zijn, geeft het document niets prijs.

Het vermeldt wel dat die vrouwen minstens zes en mogelijk acht kinderen hadden — waardoor er dus al twaalf tot veertien kinderen jonger dan twaalf terug verdwenen zijn in het oorlogsgebied. Vijf van de negen volwassenen die zeker zijn ontsnapt, werden al bij verstek veroordeeld in België voor terrorisme. Dat geldt voor vier van de vrouwen en voor één man.