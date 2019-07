Ook vriendinnen van dochter mijnmagnaat overleven helikoptercrash niet mvdb

06 juli 2019

14u12

Bron: New York Post 0 Twee dagen na de helikoptercrash op de Bahama’s die het leven kostte aan mijnmagnaat Chris Cline en zijn dochter, zijn de namen van drie medepassagiers vrijgegeven. Niemand van de zeven inzittenden overleefde het ongeluk.

Het gaat om Jillian Clark, Brittney Searson en Delaney Wykle. De drie zijn vriendinnen van dochter Kameron (22). Jillian en Brittney studeerden met haar af aan de universiteit van Louisiana. Delaney ging met hen mee naar de Caraïben ter gelegenheid van de 4th of July, de Amerikaanse nationale feestdag.

Het toestel verdween donderdagnacht rond 2 uur in zee, ongeveer drie kilometer verwijderd van Big Grand Cay, een eiland in de noordelijke Bahama’s. De oorzaak van crash is nog niet duidelijk. De helikopter was op weg naar Fort Lauderdale in Florida. Kameron en haar drie vriendinnen waren de enige vrouwelijke passagiers aan boord. Op sociale media betuigen vrienden en bekenden massaal hun steun.

De selfmade-miljardair die het bedrijf Foresight Energy oprichtte en zo de mijnbouw in de staat Illinois nieuw leven inblies, overleed een dag voor zijn 61ste verjaardag. Naast Kameron heeft hij nog drie kinderen. Zijn vermogen wordt volgens zakentijdschrift Forbes geschat op 1,8 miljard dollar .