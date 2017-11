Ook voor oud-presidenten geldt 'jury duty': Obama meldt zich in rechtbank om als jurylid te gaan zetelen ADN

De vroegere Amerikaanse president Barack Obama heeft zich vandaag bij een rechtbank in Chicago aangemeld nadat hij was opgeroepen om in een jury te gaan zetelen.

WATCH: Former President Obama shakes hands and greets people as he reports for jury duty in Chicago. pic.twitter.com/kzzlg4KZVL NBC News(@ NBCNews) link

Op beelden en video's in Amerikaanse media was te zien hoe Obama het gebouw betrad en talrijke mensen begroette. Uiteindelijk werd hij niet geselecteerd.

Theoretisch kan elke Amerikaan vanaf achttien jaar een oproep krijgen om in een jury te zetelen. Maar in tegenstelling tot de andere door het lot uitgekozen mensen kwam de Democratische politicus in een colonne auto's aan, vergezeld van lijfwachten en opgewacht door talrijke journalisten.

Obama is volgens de Washington Post al minstens één keer opgeroepen om jury te zijn. Dat was in 2010, maar als president had hij een ernstig beletsel: zijn State of The Union stond op de agenda. Obama, die een 56-jarige advocaat is en die rechten heeft gedoceerd, treedt in de voetsporen van voorgangers als George Walker Bush en Bill Clinton, weet de Washington Post. Ook zij werden na hun presidentschap al als jurylid opgeroepen.

